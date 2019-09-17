Altın fiyatları için son dakika bilgisi geldi! 18 Eylül gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

18 Eylül altın fiyatları bu sabahtan beri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarının sonlarına geldiğimiz bu günlerde vatandaşlar, altın fiyatları hakkındaki son dakika değişimlerini yakından takip ediyor. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, en çok tercih edilen yatırım ve birikim araçları arasında başı çekmektedir. 18 Eylül altın fiyatları hakkındaki son detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra gram altın, vatandaşın yeni gözdesi oldu. Gram altın bu sabah saatlerinde 275,41 TL'den alınıyor, 275,45 TL'den satılıyor.