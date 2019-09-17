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için son dakika bilgisi geldi! 18 Eylül fiyatları ne kadar oldu?

Düğün mevsiminin son günlerinde hakkındaki son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 18 Eylül altın fiyatları ne kadar? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam ve hakkındaki güncel durumları, uzman yorumlarını ve anlık değişimleri görebilirsiniz. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 06:37
Altın fiyatları için son dakika bilgisi geldi! 18 Eylül gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

18 Eylül bu sabahtan beri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarının sonlarına geldiğimiz bu günlerde vatandaşlar, altın fiyatları hakkındaki son dakika değişimlerini yakından takip ediyor. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, en çok tercih edilen yatırım ve birikim araçları arasında başı çekmektedir. 18 Eylül altın fiyatları hakkındaki son detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde fiyatlarındaki değişimlerden sonra , vatandaşın yeni gözdesi oldu. Gram altın bu sabah saatlerinde 275,41 TL'den alınıyor, 275,45 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları için son dakika bilgisi geldi! 18 Eylül gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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