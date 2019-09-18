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bugün ne kadar kaç TL? 18 Eylül Çarşamba gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları

ile ilgili yaşanan gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan doğrudan etkilenen altın, ülkemizde en çok tercih edilen yatırım, birikim ve hediyeleşme aracıdır. Son dönemde yaşanan ani dalgalanmalar ve değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek ? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 15:15
Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 18 Eylül Çarşamba son dakika gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları

bugün ne kadar? Ülkemizde yatırım, hediyeleşme ve yastıkaltı tabiriyle birikim aracı olarak kullanılan altın da yaşanan dalgalanmaları ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan değişimlerden anlık olarak etkilenen altın bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. 18 Eylül Çarşamba son dakika gram tam çeyrek yarım cumhuriyet ve ata altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

18 Eylül Çarşamba altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

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Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 18 Eylül Çarşamba son dakika gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları
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