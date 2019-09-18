Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 18 Eylül Çarşamba son dakika gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? Ülkemizde yatırım, hediyeleşme ve yastıkaltı tabiriyle birikim aracı olarak kullanılan altın da yaşanan son dakika dalgalanmaları ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan değişimlerden anlık olarak etkilenen altın bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. 18 Eylül Çarşamba son dakika gram tam çeyrek yarım cumhuriyet ve ata altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

18 Eylül Çarşamba altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…