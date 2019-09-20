Fitch: Türkiye etkileyici direnç gösterdi

Geçen yılki kur saldırısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liderliğinde yürütülen Yeni Ekonomi Programı ile cari açığı sıfırlayıp, enflasyonu 10 puan düşüren Türkiye'nin performansı, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de dikkitini çekti.



TEMEL ÇOK SAĞLAM

Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti. Fitch'in Londra'da düzenlediği Küresel Konferası'nda konuşan Ed Parker, "Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi" değerlendirmesinde bulundu. Parker, Türkiye'de genel ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ederek, "Türkiye'de bazı temeller halen son derece güçlü. Kamu bilançosu, düşük kamu borcu gibi... Özel bankalar görece iyi durumda. Özel sektör esnek ve dinamik" dedi. Türkiye'nin cari açık ve enflasyon verilerini de değerlendiren Parker, "60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazla veriliyor. Ayrıca bunu finanse etmeleri için gereken sermaye akışını çekmekte hiç zorluk yaşamadılar. Geçen sene bu zamanlarda bu konuda şüpheler vardı. Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor" ifadelerini kullandı.







REZERV PROBLEMİ YOK

Döviz rezervleri ile ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Parker, şunları söyledi: "Türkiye'nin toplam rezervine odaklanıyoruz. Bunun daha önemli bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde. Net döviz rezervi ise 30 milyar dolara yakın. Bunun sebebi kamunun dış borcu yükümlülükleri görece düşük seviyede. Finansman yükümlülüklerini büyük çoğunluğu özel sektöre, şirket ve bankalara ait."



BU NOTU HAK ETMİYOR

Türkiye'nin ekonomide sergilediği performans, konferansa katılan katılan yatırımcıların da görüşlerine yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında tutarken, konferansa katılan yatırımcıların yaklaşık yarısı Türkiye'nin notunun olması gerekenden düşük değerlendirildiğini bildirdi. Konferans sırasında sonuçları yayımlanan ankete göre, katılımcıların yüzde 40'ı Türkiye'nin bu notu hak etmediği görüşünü dile getirdi.



OECD'DEN TÜRKİYE'YE YUKARI REVİZYON

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomi ve dünyanın önde gelen ülkelerine yönelik büyüme tahminlerini aşağı çekerken, Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüsünü yukarı yönlü güncelledi. OECD'nin Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda, dünya ekonomisi için mayıs ayında yayımlanan ara rapordaki yüzde 3.2'lik 2019 büyüme tahmini yüzde 2.9'a, yüzde 3.4'lük 2020 öngörüsü yüzde 3'e düşürüldü. OECD raporunda Türkiye ekonomisinin bu yılki daralma tahmini yüzde 2.6'dan yüzde 0.3'e çekildi. Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü büyüdüğüne, geçici bütçe ve bütçesel harcamaların yanı sıra turizm ihracatının büyümeye destek sağladığı vurgulandı.



İSTANBUL FİNANS LİGİNDE 6 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde (GFCI) İstanbul'un pozisyonunun Eylül 2019'da 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Finans Ofisi'nin kurulmasından bu yana 15 sıra birden yükseldik. 'İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı'mızın uygulamaya geçmesiyle bu sıralamada İstanbul hak ettiği yere ulaşacaktır" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 1 yıl önce açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile birlikte başlayan dengelenme süreci amacına ulaştı. Türkiye tarihinin en büyük yıllık cari fazlasını verirken, enflasyonu 10 puan düşürmeyi başardı.

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