Fitch’ten not artırım sinyalı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçen yılki kur saldırısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirlerle dengelenme sürecine giren ekonomide tarihi başarılara imza atan Türkiye'nin performansına seyirci kalamadı. Fitch, tarihinin en büyük yıllık cari fazlasını veren, yüzde 25'i aşan enflasyonunu geçen ay yüzde 15'e çekip, bu ay da büyük ihtimalle tek haneye indirmesi bekelenen Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde iyileşme için harekete geçti. Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye'nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkında olduklarını belirterek, "Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır" dedi.







CARİ AÇIK PROBLEMİ KALMADI

Ed Parker, Türkiye'nin makroekonomik görünümünün, Türk Lirası'nın aşırı değer kaybettiğini ve cari açığın yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine ulaştığı bir yıl öncesine göre daha pozitif olduğunu söyledi. O dönemde cari açığın nasıl finanse edileceğine dair belirsizliklerin mevcut olduğunu ve resesyona girildiğini anımsatan Parker, "Şu an Türkiye'de cari açığın düştüğünü görüyoruz. Türkiye cari açıkta ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayabildi" ifadelerini kullandı. Parker, bu durum Türk bankalarının özellikle diğer yabancı ortakları ile derin ilişkisi tarafından da kısmen ortaya konduğunu belirtti. Sendikasyon kredilerinde bunun görüldüğüne dikkati çeken Parker, geçen yıl eylül-ekim aylarında Türk bankalarının maliyeti biraz artmış olsa da ihtiyaç duyduğu finansmana erişebildiğini söyledi.



GÜÇLÜ YÖNLERİN FARKINDAYIZ

Türkiye'nin ekonomik olarak dengelenme sürecine girdiğini, enflasyonun düştüğünü ve büyümenin iyileştiğini ifade eden Parker, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkındayız. Düşük kamu borcu ve dinamik bir ekonomi olması güçlü yanları. Ayrıca Türkiye'nin bu zorlu süreçte yolunu bulabileceğine inanıyoruz. Son veriler de bu görüşümüzü destekler nitelikte. Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır." Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altı olan BB-'de tutan Fitch, görünümü negatifte tutuyor.







ENFLASYON GERİLEYECEK

Enflasyonda şu anki yüzde 15 seviyesinin yıl sonunda biraz daha azalmasını beklediklerini ifade eden Parker, bunun birçok açıdan Türk Lirası'nın seviyesine bağlı olacağını söyledi. Parker, Türkiye'nin mevcut döviz rezervine ilişkin, toplam ve net döviz rezervlerinin ikisine de baktıklarını söyledi. Fakat toplam döviz rezervinin daha önemli bir gösterge olduğunun altını çizen Parker, "Çünkü dış borcun ödenmesine ilişkin bu rezervler döviz likidite tamponu oluşturuyor. Toplam döviz borç yükümlülüklerinin büyük çoğunluğunun bankalar ve şirketlerle ilişkili olması nedeniyle toplam döviz rezervine bakmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



2020'DE YÜZDE 3 BÜYÜME

Ed Parker, Türkiye ekonomisinin 2019'da sadece yüzde 0.5 daralmasını beklediklerini ifade eerek, "2020'de ekonomide büyümenin tekrar geri dönmesini ve yaklaşık yüzde 3 seviyesinde olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de, önceki gün küresel ekonomi ve dünyanın önde gelen ülkelerine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 öngörüsünü yukarı yönlü güncelledi.



BU RAKAMLARA SEYİRCİ KALAMADILAR



YILLIK CARİ AÇIK:

2018 Temmuz: -54.6 milyar $

2019 Temmuz: +4.4 milyar $



ENFLASYON:

2018 Ekim: % 25.4

2019 Ağustos: % 15.01



KAPASİTE KULLANIM ORANI:

2019 Şubat: % 74.0

2019 Ağustos: %76.6



ÇEYREKLİK BÜYÜME:

2018/4: -% 2.8

2019/2: % 1.2



POLİTİKA FAİZİ:

Haziran 2019: % 24.00

Eylül 2019: % 16.50

