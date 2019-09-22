Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül Pazartesi

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri son dönemde arama motorları üzerinden en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Özellikle piyasaların hareketli olduğu bu günlerde döviz kurları ile paralel bir çizgide ilerleyen altın bugün ne kadar? Ülkemizde yatırım ve hediyeleşme aracı düşünüldüğünde kuşkusuz ilk sırada geliyor. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Eylül Pazartesi…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN 23 EYLÜL

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmelerine bu başlık altından ulaşabilir, konuyla ilgili anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz…