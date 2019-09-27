Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Eylül gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika: bugün ne kadar? gram, tam ve fiyatları ne kadar oldu?

Dolar döviz kurundaki ani iniş çıkışlar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri de yakından etkiliyor. Hem yatırım hem hediye amaçlı alınan sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Haftanın son iş gününde Kapalıçarşı’da alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Bu bağlamda ‘’ bugün ne kadar?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Peki bugün ne kadar oldu? İşte gram, tam ve fiyatlarına ilişkin merak edilenler…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 10:35
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Eylül gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Alım yapmak isteyen vatandaşlar son oranları merak ederek arama motorlarında bugün ne kadar? Sorusuna yanıt arıyor. En güncel haberleriyle sabah.com.tr'den ekonomiye dair merak edilenleri haberimizden takip edebilirsiniz. İşte gram, tam ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 27 EYLÜL CUMA

Altın fiyatları 27 Eylül Cuma gününe ilişkin tüm alış satış ve güncel oranları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Eylül gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN