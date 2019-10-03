Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli bina avında

Geçen hafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremde hasar gören bina ve okullarda denetimi sıklaştırdı. Edinilen bilgilere göre, AFAD koordinasyonunda 34 ilde toplamda 360 bakanlık personelinin yaptığı incelemeler kapsamında 169 kamu binasından 14'ünün ağır hasarlı, 25'inin ise az hasarlı olduğu tespit edildi. Ayrıca vatandaşlardan gelen 3 bin 411 ihbar kapsamında bin 91 bina ekipler tarafından incelendi. Binaların 95'inin ağır hasarlı, 262'inin ise az hasarlı olduğu belirlendi. Buna göre, yapıların yüzde 10'u ağır, 25'i az ve yüzde 65'i ise hasarsız olarak gözüküyor. Depremden sonra bakanlığın denetlediği binaların yüzde 35'inin yıkılması gerektiği öğrenildi.

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4 MİLYARLIK KREDİ VERİLECEK

Bugüne kadar binaların depreme dayanıklılığını artırmak için birçok projeyi hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremden üç gün sonra ilçe belediye başkanları ile kapsamlı bir toplantı yaptı. İstanbul'u olası bir büyük depreme hazırlamak amacıyla yapılan toplantının detaylarına SABAH ulaştı. Halihazırda acil dönüştürülmesi gereken 500 bini İstanbul'da olmak üzere 1.5 milyon konutun, 5 yıl içerisinde dönüştürülmesi için bakanlık kolları sıvadı. Yerel yönetimlerin daha etkin bir şekilde destekleneceği yeni dönemde, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 4 milyarlık kredi ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği verilecek.

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1.1 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜ

Bakanlık tarafından yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında, İstanbul'da 65 ayrı alanda çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bu çalışmaların 48'ini ilçe belediyeleri, 9'unu bakanlık, 8'ini ise özel sektör yürütüyor. Bu yıl, 25 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde toplamda 65 bin konutun dönüşümüne başlandı. Yılsonunda tamamlanması gereken konutların yanı sıra bugüne kadar 1 milyon 150 bin konut dönüştürüldü. Dönüşümün en yoğun olduğu ilçeler arasında ise Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Güngören, Üsküdar, Ataşehir, Başakşehir, Zeytinburnu ve Beyoğlu bulunuyor.



İDDİALAR MESNETSİZ

Depremin ardından CHP tarafından gündeme getirilen mesnetsiz iddiaların da toplantıda ele alındığı öğrenildi. İstanbul'da daha önce 470 olarak açıklanan toplanma alanından geriye sadece 77'sinin kaldığı iddialarına karşın, afete hazır 2 bin 800 toplanma alanının bulunduğu belirtildi. Hayata geçirilmesi planlanan 81 Millet Bahçesi, yenilenen stadyumlar ve okul bahçeleriyle birlikte, İstanbul'da 10 binin üzerinde toplanma alanının olduğu bilgisi verildi.