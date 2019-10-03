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: bugün ne kadar? 4 Ekim gram, çeyrek, canlı alış satış fiyatları…

Ekim ayına girdiğimiz bu dönemde yatırım amaçlı veya başka sebeplerden dolayı alım yapacak olan vatandaşların araştırma konusu haline gelen 4 Ekim , dolar döviz kurundaki iniş çıkışlardan yakından etkileniyor. Haftanın son iş gününde son dakika yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 4 Ekim gram, çeyrek, ne kadar? İşte güncel fiyatlar…

Giriş Tarihi: 4.10.2019 01:34
Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ekim gram, çeyrek, yarım altın canlı alış satış fiyatları…

haftanın son günü olan 4 Ekim tarihinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dövizde meydana gelen dalgalanmalardan etkilenen altında son dakika fiyat değişiklikleri meydana geliyor. Arama motorlarından sıkça araştırılan bu konuyu en güncel haliyle sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. İşte 4 Ekim Cuma gram, çeyrek, yarım, tam

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

4 Ekim Cuma canlı altın alış satış fiyatlarına ilişkin tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

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Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ekim gram, çeyrek, yarım altın canlı alış satış fiyatları…
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