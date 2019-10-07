SON DAKİKA! Kredi alacaklar dikkat! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Tüketici kredisi çekerek mevcut borçlarını kapatmak isteyen pek çok vatandaş kredi faiz oranları ile ilgili detayları merak ediyor. Konuyla ilgili son dakika açıklamaları ise daha önce Merkez Bankası'nın faiz kararını indirmesinin ardından bankalar tarafından gelmeye başladı. Özel ve devlet bankalarının pek çoğu kredi faiz oranlarında indirime gittiklerini açıklamışlardı. Vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtını arıyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için hazırladık…

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ! KREDİ ALACAKLAR DİKKAT

Kredi kartı borcu ya da bir başkasına olan borcu tek seferde kapatmak için tüketici kredisi kullanmak uygun hale geliyor.