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! Kredi alacaklar dikkat! faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası’nın art arda yaptığı faiz indirimlerinden sonra konut kredilerinde ciddi düşüşler yaşanmıştı. Pek çok özel ve devlet bankası konut kredi faiz oranlarını 0.99’a çektiğini belirtmişti. Gelen haberine göre ise faiz oranlarında da ciddi düşüşler bulunuyor. Toplu paraya ihtiyacı olan vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:44
SON DAKİKA! Kredi alacaklar dikkat! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Tüketici kredisi çekerek mevcut borçlarını kapatmak isteyen pek çok vatandaş kredi faiz oranları ile ilgili detayları merak ediyor. Konuyla ilgili açıklamaları ise daha önce Merkez Bankası'nın faiz kararını indirmesinin ardından bankalar tarafından gelmeye başladı. Özel ve devlet bankalarının pek çoğu kredi faiz oranlarında indirime gittiklerini açıklamışlardı. Vatandaşlar ise faiz oranları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtını arıyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için hazırladık…

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ! KREDİ ALACAKLAR DİKKAT

Kredi kartı borcu ya da bir başkasına olan borcu tek seferde kapatmak için tüketici kredisi kullanmak uygun hale geliyor.

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SON DAKİKA! Kredi alacaklar dikkat! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
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