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Son dakika haber: bugün ne kadar kaç TL oldu? 8 Ekim

ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan anlık değişim ve gelişimleri, altın fiyatlarındaki düşüş veya artışın belirleyicisi oluyor. Yatırım yapmak isteyen veya ellerindeki yatırımı takip etmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘altın fiyatları bugün ne kadar’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 8 Ekim Salı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 8.10.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 08:38
Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu? Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim

Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalardan doğrudan etkilenen bugün ne kadar oldu? Yatırım, birikim ve hediyeleşme aracı olarak ülkemizde oldukça fazla tercih edilen altın ile ilgili anlık son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takından takip ediliyor. Sabah.com.tr olarak sizler için gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını hazırladık. İşte 8 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 8 EKİM GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

8 Ekim Salı altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

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Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu? Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim
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