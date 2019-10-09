Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Gram tam ve çeyrek altın bugün ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dünya piyasasında çizdiği dengesiz grafikler nedeniyle güvenilirliğini kaybeden doların aksine yatırımcıların daha güvenli bir liman olarak gördükleri altın, son dönemde artış gösteriyor. Pek çok vatandaş gün içerisinde 'altın fiyatları bugün ne kadar oldu' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de gram, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar kaç TL? sorusunun yanıtını sizler için hazırken, son dakika detaylarına da haberimizin içeriğinde yer verdik…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini ve değişimlerini sizler için hazırladık. İşte piyasalarda canlı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları…