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2020 ? Ocak zammı görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Asgari ücrete yapılacak miktarı ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından sürüyor. Ocak ayında yapılması beklenen maaş artışındaki en büyük etken, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları olacak. Yasa gereği, 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişilik bir komisyon tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, 2020 ? Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:58
2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret Ocak zammı görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Asgari ücrete ne kadar yapılacak? 2020 yılında Asgari ücrete yapılacak zam miktarı, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya başladı. Bilindiği üzere yapılacak maaş artışındaki en önemli etkenlerden bir tanesi enflasyon rakamları oluyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarının baz alınacağı ? Konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. Peki, zam pazarlıkları ne zaman başlayacak? 2020 ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından ulaşabilir. Tahmin edilen miktarı öğrenebilirsiniz…

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