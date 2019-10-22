SON DAKİKA! Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Ekim Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri özellikle son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere döviz kurlarında yaşanan değişimlerden doğrudan etkilenen altın, son dönemde dengesiz grafikler çizmeye devam ediyor. Ekonomistler tarafından en güvenilir yatırım aracı görülen altın bugün ne kadar? Ülkemizde yalnızca ekonomik olarak değil sosyal olarak da büyük bir önemi olan altın hakkındaki en detaylı bilgiler ve anlık değişimleri haberimizde sizlerle paylaştık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 22 EKİM SALI

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