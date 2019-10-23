Bakan açıkladı! O ürünlerden ekonomiye 1 milyar dolarlık katkı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Behiçbey Orman Fidanlığı'ndaki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından istihdam edilecek orman mühendislerinin katıldığı uygulamalı sınav alanını ziyaret etti.

Personel alımlarına yönelik bilgi veren Pakdemirli, kurum tarafından toplam 5 bin personel alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kurumlarla yapılan istişare neticesinde personel alımının yapılacağını kaydeden Pakdemirli, 5 bin personelin ormanların korunması, ağaçlandırılması ve yangınla mücadelenin yanı sıra orman ürünleri alanındaki ithalatın azalmasına da katkı sağlayacağını aktardı.

Pakdemirli, orman ürünleriyle ilgili cari açığı azaltacak şekilde planlama yapmayı kararlaştırdıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orman memurlarında sayı açısından açık olduğu için yeterince hızlı damgalama ve bakım yapamıyoruz. Bunları tamamlayınca, her yıl büyüyen ağaç miktarının belli kısmını kesmemiz lazım. Bu, orman varlığının artışı ve sağlığı için önemli. Hem orman sağlığını korumak hem de kullanma dengesi içinde kereste, mobilya, işlenmiş ağaç gibi bazı orman ürünlerindeki ithalatı minimuma düşürecek netice alacağız. Bu alandaki ihtiyaç yerli kaynaklarımızla karşılanacak. Yani bu 5 bin personelle ormanlara daha iyi bakım yaparak üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı düşürerek cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz."

"ADİL VE ŞEFFAF SINAV SÜRECİ"

Kuruma, KPSS'ye göre, bin 146 sözleşmeli personel aldıklarını belirten Pakdemirli, "Orman muhafaza memurlarından 2 bin 700 tane alıyoruz, 5 bin 123 başvuru olmuş. Orman mühendisinde ise 3 bin 44 başvurudan bin 150 tanesini alıyoruz. Sınavda, kanaat notu denen genel kültür notunun herkese aynı verilmesi talimatını verdim. Herkes KPSS ve uygulamalı sınavdaki sonuca göre değerlendirilecek. Sınav komisyonları, adil, şeffaf şekilde, kameralar önünde çalışıyor. Meslek odaları gözlemcileri de eşlik ediyor." dedi.

Pakdemirli, aynı yöntemle 2018'de orman mühendisi alımı yaptıklarına ve tek bir şikayet gelmediğine işaret ederek, uygulamalı sınavda harita, yangın ve orman zararlılarıyla mücadele, fidan dikimi gibi konuların yer aldığını dile getirdi.

Adil ve şeffaf şekilde yürütülen komisyon sürecinin ardından sınav sonuçlarının aralık ayı sonu itibariyle belli olacağına dikkati çeken Pakdemirli, kazanan adayların, seçtikleri 10 şehre, sınav sonuçlarına göre sıralanarak atanacaklarını ifade etti.

"SAKIZ AĞACININ YETİŞTİRİLMESİ İÇİN İSTİSNA"

Resmi Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği'ne ilişkin de konuşan Pakdemirli, düzenleme kapsamında sakız ağaçlarıyla ilgili değişiklik yaptıklarını söyledi.

Sakız ağacının çok değerli bir bitki olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Deniz kenarına 2 bin metre mesafeye kadar özel ağaçlandırma izni vermiyoruz. Bu ağacı bu sınırlamadan müstesna tuttuk. Çünkü bu ağacın zaten o mesafede yetişmesi gerekiyor." diye konuştu.

Özel ağaçlandırma müracaatlarına ilişkin kura ile doğrudan başvuru sistemini getirdiklerini de anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda alt tür olarak da tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine müsaade ettik. Yetiştirilen ürünlerin bakımı, korunması ve devamlılığın sağlanması için de tesislerin yapımına müsaade ediyoruz. Buradaki ana amaç şu, bozuk olan orman alanlarımızı sadece devletin eliyle değil, vatandaşın da eliyle düzeltmek, tamir etmek ve onları sahiplendirmek. Bu açıdan atılmış önemli bir adım olarak düşünüyorum."

Sınava katılan vatandaşlar ve yakınlarıyla da sohbet eden Pakdemirli, uygulamalı sınav alanını gezerek ağaç damgalama işlemi yaptı.