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Chrysler Torino'da batarya fabrikası kuruyor

Chrysler Torino'daki tesisinde 50 milyon euro (56 milyon dolar) değerinde batarya fabrikası kuracak.

REUTERS Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:03
Fiat Chrysler Torino'da batarya fabrikası kuruyor

Şirketin dün yaptığı açıklamada üretilen bataryaların şirketin yeni jenerasyon tamamen elektrikli araçlarında kullanılacağı belirtildi.

Bu fabrika şirketin geçen sene açıkladığı 2019-2021 yılında İtalya'daki tesislerinde tamamen elektrikli ya da hibrit araçlar üretmek ve şirketin üretim kapasitesini kullanmak için 5 milyar euro yatırım yapma planının bir parçası olarak görülüyor.

Yapılan açıklamada yeni fabrikanın üretime önümüzdeki yılın başlarında başlayacağı öngörülüyor.

2020 ve 2021 yılları arasında Fiat 500'ün elektrikli, Maserati'nin elektrikli ve hibrit, Jeep Compass ve Renegade'nin hibrit ve Panda'nın hibrit versiyonunu satışa sürmeyi planlıyor.

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Fiat Chrysler Torino'da batarya fabrikası kuruyor
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