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Baykar Teknik Müdürü : AKINCI yuvadan ayrıldı

Baykar Teknik Müdürü , AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:56
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

Selçuk Bayraktar duyurdu: "AKINCI yuvadan ayrıldı"

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı. Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI'nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, " Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil" notu ile paylaştı.

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı
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