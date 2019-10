Çok kazanandan çok vergi

GOOGLE

Hükümet, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi düzeni için düğmeye bastı. Gelir Vergisi'nde üst dilim yüzde 35'ten 40'a çıkıyor. Sporcuların vergisi yükseliyor. Spor hakemlerinin kazancında vergi istisnası kalkıyor. Kurumlar Vergisi düşecek. Uluslararası alanda uygulamaları bulunan bazı yeni vergiler de getiriliyor. Buna göre, dijital hizmetlerden vergi alınacak. Konaklama ve değerli konut vergisi de geliyor.Hazırlanan kanun teklifine göre, gelir vergisi dilimlerindeki mevcut oranlar sabit kalacak. Yani 500 bin TL'ye kadar geliri olanların vergi yükü artmayacak. Ancak daha yüksek gelir elde edenin vergisi artacak. Buna göre, 500 bin TL'ye kadar olan kazançlar mevcut oranlara göre vergilendirilecek. 500 bin TL'nin üzerindeki kazançlar yüzde 40 vergiye tabi olacak. Yeni vergi oranları 2019'da elde edilen ücret gelirlerine uygulanmayacak. Ancak bu yıl elde edilen ücret dışındaki gelirlerde yeni vergi oranları uygulanacak.Emlak vergisi ile tapu harcı matrahının alt sınır hesaplamasında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her ikisi için alt sınır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yapılan veya yaptırılan değerleme ile emlak vergisi değerinden yüksek olanı matrah olarak kabul edilecek. Kamu ve diplomatik mensupların meskenleri, hiçbir geliri olmayan veya emekliler bu vergiden muaf olacak.* 18 bin TL'ye kadar % 15* 40 bin TL'nin 18 bini için 2.700 TL, fazlası için % 20* 98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7.100 TL, fazlası için % 27* 500 bin TL'nin 98 bin TL'si için 22.760 TL, fazlası için % 35* 500 bin TL'nin 500 bin TL'si için 163.460, fazlası için % 40Google'den Apple'a, Netflix'den Spotify'a bugüne kadar vergi ödemeyen teknoloji şirketleri de kapsama alınıyor. Her türlü reklam hizmetleri, oyun, müzik, video uygulama içi satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetlerden yüzde 7.5 vergi alınacak. Türkiye'den elde edilen, hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon eurodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Vergiyi bu hizmetleri sunan şirketler ödeyecek, tüketiciye doğrudan yansımayacak. Eğer bu şirketler, bu platformlar üzerinden Türkiye'de elde ettikleri gelirleri beyan edip, dijital hizmet vergisini ödemezse, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda internet sitesi üzerinden isimleri ilan edilecek. İlandan itibaren 30 gün içinde de yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine, bu hizmetlere erişimi engelleyebilecek.Değeri5 milyon lirayı aşan konutlara 'değerli konut vergisi' getiriliyor. Konutunun değeri 5-7.5 milyon arasında olanlar binde 3, 7.5-10 milyon arasında olanlar binde 6, 10 milyon ve üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 vergi ödeyecek. Uygulama, Şubat 2020'de verilecek beyanlarla başlayacak. Vergi, şubat ile ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenecek.Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlere konaklama vergisi getirilecek. Geceleme ve diğer hizmetlerin KDV hariç toplam bedeli üzerinden yüzde 2 vergi alınacak ve aylık ödenecek. Cumhurbaşkanı bu oranı 3 katına kadar artırabilecek veya yüzde 1'e kadar indirebilecek. Bu vergi 2020'de yüzde 1 olacak.Kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 1'den 2'ye çıkarılacak. Döviz alım satımlarında mayısta binde 1 vergi alınmaya başlanmıştı. Böylece, döviz cinsinden menkul gelirleri ile döviz mevduat faizi gelirlerinin vergisi yükselecek.Borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken vergi oranını indirmek üzere Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Halka açılarak BİST'te ilk defa işlem görmeye başlayan şirketlere 5 yıl boyunca Kurumlar Vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak.İşverene çalışanları taşıma desteği veriliyor. Taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli olarak 10 liraya kadar ödemeler stopaj yapılmadan verilebilecek. Ödemeler, toplu taşıma kartı, bileti gibi ödeme araçları verilmesi şartına bağlı olacak.Serbest meslek kazançlarında istisnalar daraltılıyor. Müellif, heykeltraş, ressam, bilgisayar programcısı ve mucitler ile bunların mirasçıları, edebi eser, bilimsel araştırma, bilgisayar yazılımı, film, senaryo, oyun gibi gelirleri için tanınan gelir vergisi muafiyetine sınır getirilecek.Temyize açık olarak mükellefçe kazanılan davalarda, mükellef temyizden vazgeçerse indirim uygulama imkânı veren "Kanun Yolundan Vazgeçme" müessesesi de yenilik olarak teklifte yer alıyor.Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler için tanınan gelir vergisi muafiyeti kaldırılacak. Sporcuların ücret ve transfer bedellerinden en fazla yüzde 15 oranında vergi alınmasına ilişkin düzenlemenin yürürlük süresi 31 Aralık'ta doluyor. Bu süre 2023'e uzatılacak. Yüzde 15'lik oran da 20'ye yükseltilecek. Yeni düzenlemeye göre, ücret ve transfer bedeli 500 bin TL'yi aşan sporcular beyanname vermek durumunda kalacak ve yüzde 45'e varan oranlarda vergiye tabi olacak. Hesaplanan vergiden, daha önce yüzde 20 olarak ödedikleri vergiler mahsup edilecek. Sporcuların ücretlerinden alınan vergilerin amatör spor faaliyetlerinde kullanılmak şartıyla iadesi uygulamasından vazgeçilecek.Spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnasını kaldırılıyor. En üst ligdeki sporcuların gelir vergisi yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkıyor. Serbest meslek kazancı içinde istisna tutulan sanatçı, yazılımcı ve mucitlerin bu faaliyetlerinden gelirleri yıllık 500 bin lirayı aştığında gelir vergisine tabii olacak.Teklifle, patronların şirketleri üzerinden araç kiralama veya satın almasına da sınırlama geliyor. Buna göre, kiralama yapılan binek araçların her birine ilişkin aylık 5.500 TL'ye kadar olan kısmı, satın alınanların da ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115 bin TL'ye kadar kısmı gider olarak gösterilebilecek.Bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren 45 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Teklifimiz, çok kazanandan daha çok, az kazanandan daha az vergi alınmasını amaçlıyor" dedi.