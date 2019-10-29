Son dakika: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Ekim Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları...

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluştururken bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Bu durum da euro ve dolardan farklı olarak bir numaralı birikim aracı olmasına neden olur. Ayrıca düğünlerde, nişanlarda da hediye olarak akla gelen ilk nesne altındır. 30 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri haberimizde...

30 EKİM ÇARŞAMBA GRAM ALTIN FİYATLARI...

Bugün gram altın; 275,48 TL'den alınırken 275,54 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki değişimden sonra gram altın vatandaşların yeni gözdesi oldu diyebiliriz. Bu durum nedeniyle güncel gram altın fiyatları yakından takip ediliyor.