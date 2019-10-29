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: Güncel ne kadar oldu? 30 Ekim Çarşamba gram ve fiyatları...

Ülkemizde en çok araştırılan konular arasında kuşkusuz da yer alır. Özel olarak hazırladığımız haberimizde güncel altın fiyatları hakkındaki gelişmelerini bulabilirsiniz. Pazartesi öğleden sonra ve Salı günü piyasaların kapalı olmasından sonra gözler 30 Ekim Çarşamba gününe çevrilmişti, Kapalıçarşı'dan gelecek son bilgiler, anlık değişimler ve detaylı gram, fiyatları hakkındaki tüm son dakika gelişmelerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 07:41
Son dakika: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Ekim Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları...

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluştururken bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Bu durum da euro ve dolardan farklı olarak bir numaralı birikim aracı olmasına neden olur. Ayrıca düğünlerde, nişanlarda da hediye olarak akla gelen ilk nesne altındır. 30 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet hakkındaki bilgileri haberimizde...

30 EKİM ÇARŞAMBA GRAM ALTIN FİYATLARI...

Bugün ; 275,48 TL'den alınırken 275,54 TL'den satılıyor. fiyatlarındaki değişimden sonra gram altın vatandaşların yeni gözdesi oldu diyebiliriz. Bu durum nedeniyle güncel gram altın fiyatları yakından takip ediliyor.

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Son dakika: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Ekim Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları...
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