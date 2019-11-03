SON DAKİKA! Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 3 Kasım

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere döviz kurlarında yaşanan hareketlilikten doğrudan etkilenen altın, buna bağlı olarak düşüş ve çıkış gerçekleştiriyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcının yakın takibinde olan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini ve anlık değişmeleri sizler için hazırladık. İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 3 Kasım

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 3 KASIM

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 277,81

SATIŞ: 277,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 444,25

SATIŞ: 454,31

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ:1.841,00

SATIŞ:1.869,00