Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım

Altın fiyatlarını etkileyen son dakika gelişmeleri ve yetkililerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketliliğin altın fiyatları ile doğrudan ilişkili olması, kurda yaşanan dalgalanmaların, yatırımcıların tarafından yakın takibe alınmasına sebep oluyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini derledik. İşte 6 Kasım çeyrek, cumhuriyet, yarım, tam ve gram altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 6 KASIM

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 274,87

SATIŞ: 274,92

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 440,99

SATIŞ: 450,98

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ:1.847,00

SATIŞ:1.858,00