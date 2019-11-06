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Son dakika: bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşların, ile ilgili son dakika araştırmaları da başladı. Döviz kurlarında meydana gelen hareketlenmelerden doğrudan etkilenen bir yatırım olarak nitelendirilen altının son dönem grafiği inişli çıkışlı seyrediyor. Dolayısıyla güncel altın fiyatları, her yeni günün başlaması ile birlikte yoğun olarak araştırılıyor. Peki ? Sabah.com.tr olarak 6 Kasım 2019 güncel gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını derledik.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:35
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım

Altın fiyatlarını etkileyen son dakika gelişmeleri ve yetkililerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketliliğin altın fiyatları ile doğrudan ilişkili olması, kurda yaşanan dalgalanmaların, yatırımcıların tarafından yakın takibe alınmasına sebep oluyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini derledik. İşte 6 Kasım çeyrek, cumhuriyet, yarım, tam ve gram altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 6 KASIM

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 274,87

SATIŞ: 274,92

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 440,99

SATIŞ: 450,98

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ:1.847,00

SATIŞ:1.858,00

piyasalar
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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım
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