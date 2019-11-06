Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım

Altın fiyatlarını etkileyen son dakika gelişmeleri ve yetkililerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketliliğin altın fiyatları ile doğrudan ilişkili olması, kurda yaşanan dalgalanmaların, yatırımcıların tarafından yakın takibe alınmasına sebep oluyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini derledik. İşte 6 Kasım çeyrek, cumhuriyet, yarım, tam ve gram altın fiyatları.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 274,87
SATIŞ: 274,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 440,99
SATIŞ: 450,98
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ:1.847,00
SATIŞ:1.858,00