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Son dakika haberi: bugün ne kadar, kaç TL? Canlı çeyrek fiyatları 7 Ekim 2019

ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakında takip ediliyor. Dünya genelinde haftaya olumlu başlayan piyasaların sabit seyri devem ederken da 101.400'ün üzerinde günü kapatmıştı. Özellikle ticaret savaşları nedeniyle altın madeni en güvenilir yatırım aracı olma sıfatını sağlamlaştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Tam, cumhuriyet, ata, gram ve fiyatları canlı olarak haberimizden takip edilebilir. İşte 7 Ekim 2019 tarihli güncel altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 7.11.2019 07:44
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı çeyrek gram altın fiyatları 7 Ekim 2019

yükselişini sürdürürken, yatırımcılar ve altın alış satış işlemi yapmak isteyenler güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Diğer yatırım araçlarının yanında güvenilir ve dış etkenlerden etkilenme oranı düşük olan altın bu özelliği ile dikkatleri üzerinde topluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 EKİM 2019
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini bu haberden takip edebilir ve canlı altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İşte 7 Ekim Perşembe tarihli güncel tam, cumhuriyet, ata, gram ve fiyatları…

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı çeyrek gram altın fiyatları 7 Ekim 2019
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