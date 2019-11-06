Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı çeyrek gram altın fiyatları 7 Ekim 2019

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, yatırımcılar ve altın alış satış işlemi yapmak isteyenler güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Diğer yatırım araçlarının yanında güvenilir ve dış etkenlerden etkilenme oranı düşük olan altın bu özelliği ile dikkatleri üzerinde topluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 EKİM 2019

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini bu haberden takip edebilir ve canlı altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İşte 7 Ekim Perşembe tarihli güncel tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları…

