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otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda

Türkiye'de sayısı eylül sonu itibarıyla 4 milyon 711 bin adede ulaşarak ilk kez 'li otomobil sayısını geride bıraktı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.11.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 14:01
Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 132 bin 670 taşıtın yüzde 54,1'ini (12 milyon 509 bin 319 adet) otomobiller oluşturdu.

Otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'inin dizel, 4 milyon 710 bin 863'ünün LPG'li ve 3 milyon 38 bin 788'inin ise benzinli oldukları kayıtlara geçti.

Dizel otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı son 10 yılda kademeli olarak yükseldi. 2009 yılında trafiğe kayıtlı dizel araç sayısı 1 milyon 111 bin 822 (toplam otomobillerin yüzde 15,7'si) iken 2018 yılında yüzde 311 artışla 4 milyon 568 bin 665'e (yüzde 36,85) ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde dizel otomobillerin payı bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla da yüzde 37,66'ya yükselerek, ilk kez LPG'li otomobilleri geride bıraktı.

- BENZİNLİ OTOMOBİL SAYISI AZALIYOR

Benzinli otomobiller 2004 yılında trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 75'ini oluşturuyordu. Bu oran 2009 yılında yüzde 47,6'ya, geçen yıl da yüzde 24,9'a düştü. 2004 yılında trafiğe kayıtlı 4 milyon 62 bin 486 benzinli otomobil varken bu rakam 2018'de 3 milyon 89 bin 626'ya geriledi.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde sayısal bakımdan 2011 yılından bu yana ilk sırada bulunan LPG'li araçlar, liderliği eylül sonunda dizel otomobillere bıraktı.

2011'de trafiğe kayıtlı araçların 3 milyon 259 bin 288 adetle yüzde 40,2'sini LPG'li otomobiller oluşturuyordu. 2018'de LPG'li otomobil sayısı 4 milyon 695 bin 717 adede yükseldi.

Geçen yıl LPG'li otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 37,87 düzeyindeyken, 2019 eylül ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 37,66'ya geriledi.

2004-2019 Ocak-Eylül dönemi itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt cinsine göre dağılımı şöyle:

Yıl

Benzin

Pay (Yüzde)

Dizel

Pay (Yüzde)

LPG

Pay (Yüzde)

Toplam

2004

4.062.486

75,23

252.629

4,68

793.081

14,69

5.400.440

2005

3.883.101

67,27

394.617

6,84

1.259.327

21,82

5.772.745

2006

3.838.598

62,51

583.794

9,51

1.522.790

24,80

6.140.992

2007

3.714.973

57,40

763.946

11,80

1.826.126

28,22

6.472.156

2008

3.531.763

51,96

947.727

13,94

2.214.661

32,58

6.796.629

2009

3.373.875

47,56

1.111.822

15,67

2.525.449

35,60

7.093.964

2010

3.191.964

42,31

1.381.631

18,31

2.900.034

38,44

7.544.871

2011

3.036.129

37,42

1.756.034

21,64

3.259.288

40,17

8.113.111

2012

2.929.216

33,87

2.101.206

24,29

3.569.143

41,27

8.648.875

2013

2.888.610

31,11

2.497.209

26,90

3.852.336

41,49

9.283.923

2014

2.855.078

28,96

2.882.885

29,24

4.076.730

41,35

9.857.915

2015

2.927.720

27,65

3.345.951

31,60

4.272.044

40,34

10.589.337

2016

3.031.744

26,79

3.803.772

33,61

4.439.631

39,23

11.317.998

2017

3.120.407

25,93

4.256.305

35,36

4.616.842

38,36

12.035.978

2018

3.089.626

24,92

4.568.665

36,85

4.695.717

37,87

12.398.190

Eylül 2019

3.038.788

24,29

4.711.205

37,66

4.710.863

37,66

12.509.319

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Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda
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