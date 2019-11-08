Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 132 bin 670 taşıtın yüzde 54,1'ini (12 milyon 509 bin 319 adet) otomobiller oluşturdu.

Otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'inin dizel, 4 milyon 710 bin 863'ünün LPG'li ve 3 milyon 38 bin 788'inin ise benzinli oldukları kayıtlara geçti.

Dizel otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı son 10 yılda kademeli olarak yükseldi. 2009 yılında trafiğe kayıtlı dizel araç sayısı 1 milyon 111 bin 822 (toplam otomobillerin yüzde 15,7'si) iken 2018 yılında yüzde 311 artışla 4 milyon 568 bin 665'e (yüzde 36,85) ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde dizel otomobillerin payı bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla da yüzde 37,66'ya yükselerek, ilk kez LPG'li otomobilleri geride bıraktı.

- BENZİNLİ OTOMOBİL SAYISI AZALIYOR

Benzinli otomobiller 2004 yılında trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 75'ini oluşturuyordu. Bu oran 2009 yılında yüzde 47,6'ya, geçen yıl da yüzde 24,9'a düştü. 2004 yılında trafiğe kayıtlı 4 milyon 62 bin 486 benzinli otomobil varken bu rakam 2018'de 3 milyon 89 bin 626'ya geriledi.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde sayısal bakımdan 2011 yılından bu yana ilk sırada bulunan LPG'li araçlar, liderliği eylül sonunda dizel otomobillere bıraktı.

2011'de trafiğe kayıtlı araçların 3 milyon 259 bin 288 adetle yüzde 40,2'sini LPG'li otomobiller oluşturuyordu. 2018'de LPG'li otomobil sayısı 4 milyon 695 bin 717 adede yükseldi.

Geçen yıl LPG'li otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 37,87 düzeyindeyken, 2019 eylül ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 37,66'ya geriledi.

2004-2019 Ocak-Eylül dönemi itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt cinsine göre dağılımı şöyle:

Yıl Benzin Pay (Yüzde) Dizel Pay (Yüzde) LPG Pay (Yüzde) Toplam 2004 4.062.486 75,23 252.629 4,68 793.081 14,69 5.400.440 2005 3.883.101 67,27 394.617 6,84 1.259.327 21,82 5.772.745 2006 3.838.598 62,51 583.794 9,51 1.522.790 24,80 6.140.992 2007 3.714.973 57,40 763.946 11,80 1.826.126 28,22 6.472.156 2008 3.531.763 51,96 947.727 13,94 2.214.661 32,58 6.796.629 2009 3.373.875 47,56 1.111.822 15,67 2.525.449 35,60 7.093.964 2010 3.191.964 42,31 1.381.631 18,31 2.900.034 38,44 7.544.871 2011 3.036.129 37,42 1.756.034 21,64 3.259.288 40,17 8.113.111 2012 2.929.216 33,87 2.101.206 24,29 3.569.143 41,27 8.648.875 2013 2.888.610 31,11 2.497.209 26,90 3.852.336 41,49 9.283.923 2014 2.855.078 28,96 2.882.885 29,24 4.076.730 41,35 9.857.915 2015 2.927.720 27,65 3.345.951 31,60 4.272.044 40,34 10.589.337 2016 3.031.744 26,79 3.803.772 33,61 4.439.631 39,23 11.317.998 2017 3.120.407 25,93 4.256.305 35,36 4.616.842 38,36 12.035.978 2018 3.089.626 24,92 4.568.665 36,85 4.695.717 37,87 12.398.190 Eylül 2019 3.038.788 24,29 4.711.205 37,66 4.710.863 37,66 12.509.319