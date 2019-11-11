SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Kasım gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları burada!

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan anlık ve dengesiz değişiklikler yatırımcıları altına itmeye zorluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Arama motorundan gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık. İşte 12 Kasım gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 12 KASIM

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimlerini haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…