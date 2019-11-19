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... Güncel gram ve çeyrek ne kadar oldu? 19 Kasım Salı detaylı altın fiyatları!

Ülkemizde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alır. Haftanın ortasında doğru gelirken 19 Kasım Salı altın fiyatları da aynı şekilde merak ediliyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son haberler, anlık değişkenleri özel olarak hazırladık. Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur, ülkemizdeki kültürde de altın son derece değerli ve önemlidir bu nedenle oldukça ayrıntılı bir şekilde takip edilir.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 08:27
Son dakika... Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Kasım Salı detaylı altın fiyatları!

Gram ve çeyrek en çok araştırılan altın türleri arasında yer alırken son dönemde çeyrekteki yükseliş nedeniyle özellikle vatandaşların ilgisi de gram altına yönelmiş durumda. Ülkemizde birikim denilince akla gelen yatırım biçimi altındır, dolar ve euro her zaman ikinci plandadır. Tüm bu nedenlerle büyük talep gören altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım Salı gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları...

19 KASIM GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bugün 271,33 TL'den alınırken 271,37 TL'den satılıyor. Gram altın özellikle son yıllarda düğünlerde bir numaralı hediyeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda yatırım anlamında ön polanda.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok satın alınan ve en çok biriktirilen altın türleri arasında bir numarada vardır. bu sabah saatlerinde 434,03 TL'den alınırken 443,86 TL'den satılıyor. Özellikle çeyrek altın fiyatları en çok ilgi gören konu başlıkları arasında yer alıyor.

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Son dakika... Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Kasım Salı detaylı altın fiyatları!
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