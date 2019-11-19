Son dakika... Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Kasım Salı detaylı altın fiyatları!

Gram ve çeyrek altın fiyatları en çok araştırılan altın türleri arasında yer alırken son dönemde çeyrekteki yükseliş nedeniyle özellikle vatandaşların ilgisi de gram altına yönelmiş durumda. Ülkemizde birikim denilince akla gelen yatırım biçimi altındır, dolar ve euro her zaman ikinci plandadır. Tüm bu nedenlerle büyük talep gören altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım Salı gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları...

19 KASIM GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bugün gram altın 271,33 TL'den alınırken 271,37 TL'den satılıyor. Gram altın özellikle son yıllarda düğünlerde bir numaralı hediyeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda yatırım anlamında ön polanda.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok satın alınan ve en çok biriktirilen altın türleri arasında bir numarada çeyrek altın vardır. Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 434,03 TL'den alınırken 443,86 TL'den satılıyor. Özellikle çeyrek altın fiyatları en çok ilgi gören konu başlıkları arasında yer alıyor.