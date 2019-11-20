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zammı ile ilgili ! 2020 emekli maaşı artış oranı ve farkı ile...

2020 yılına sayılı günler kalmasıyla birlikte memur ve zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya başlandı. Milyonlarca memurun yanı sıra emekliler de ‘ farkı ne kadar?’ ve ‘Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?’ sorularının yanıtını araştırıyor. Gelen son dakika haberine göre memur ve emekliye Ocak 2020 zammına ilabeten enflasyon farkı oranı da belli olmaya başladı! Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlara 3 bin 528, emeklilerin de 2 bin 669 lira olacak. İşte emekli maaşı ve enflasyon farkı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:22
Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika haberi! 2020 emekli maaşı artış oranı ve enflasyon farkı ile...

Her yıl olduğu gibi 2020 yılı Ocak ayında da milyonlarca memur ve emekli maaşına yapılacak. Yeni yıla yaklaşmamızla beraber zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı. Önümüzdeki ay başı itibariyle mecliste çalışmalar resmi olarak başlayacak ancak emekli maaşı zam oranları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Üstelik emekli maaşına ek farkı da neredeyse netleşti. TBMM'deki resmi çalışmalardan bağımsız olarak, beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse en düşük naaş memurlara 3 bin 528, emeklilerin de 2 bin 669 lira olacak.

İşte 2020 Ocak emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar ve enflasyon farkı oranı…

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Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika haberi! 2020 emekli maaşı artış oranı ve enflasyon farkı ile...
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