Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika haberi! 2020 emekli maaşı artış oranı ve enflasyon farkı ile...

Her yıl olduğu gibi 2020 yılı Ocak ayında da milyonlarca memur ve emekli maaşına zam yapılacak. Yeni yıla yaklaşmamızla beraber emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı. Önümüzdeki ay başı itibariyle mecliste çalışmalar resmi olarak başlayacak ancak emekli maaşı zam oranları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Üstelik emekli maaşına ek enflasyon farkı da neredeyse netleşti. TBMM'deki resmi çalışmalardan bağımsız olarak, beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse en düşük naaş memurlara 3 bin 528, emeklilerin de 2 bin 669 lira olacak.

İşte 2020 Ocak emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar ve enflasyon farkı oranı…