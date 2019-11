Akıllı tarıma 2.4 milyon TL yatırım

or

Geleceğin akıllı tarım girişimleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Zirai ilaç kullanmadan sera benzeri kapalı alanlarda akıllı tarım çözümleri geliştiren ForFarming, 2.4 milyon TL'ye ulaşan ikinci yatırım anlaşmasını da imzaladı. İlk tohum yatırımını Tarvenn Ventures üzerinden almayı başaran şirketin odağında artık küresel akıllı dikey tarım pazarı var.Alternatif tarım çözümleri geliştiren ForFarming, yapay zeka algoritmaları ve üretim koşullarının anlık takibini sağlayan nesnelerin interneti (IoT) teknolojisini kullanarak üretim yapıyor. Sağlıklı yaşam ve taze ürün tüketme akımının ortaya çıkardığı dikey tarım fikriyle yola çıkan şirket, akıllı tarım girişimi adımlarını büyüterek atıyor.Aldığı tohum yatırımından sonra gözünü küresel pazara diken ForFarming, 7 ülkede operasyonlarını büyütmeyi başardı. 25'ten fazla yerde faaliyet gösteren girişim, ikinci yatırım turunda gördüğü ilgiyle adımlarını büyütmeye karar veren şirketin ürünleri şimdiden ilgi görmeye başladı. Farmi ve Farmio isimli iki ürünle tüketicinin karşısına çıkan ForFarming, tarımsal üretimi yaşam tarzının değişimine paralel olarak kökünden değiştirecek adımlar atıyor. Girişim, sera benzeri kapalı alanlarda sulamadan nem ve sıcaklık kontrolüne kadar her aşamada nesnelerin interneti, yapay zeka ve bulut tabanlı akıllı tarım teknolojilerini kullandığı Formio çözümünü hayata geçirdi.ForFarming, geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı tarım çözümü Farmio ile dünyada öncü olmayı hedefliyor. Mevcutta üretim yapılan sera, park ve bahçeler Farmio ile çok daha akıllı ve kontrol edilebilir hale geliyor. Gelişmiş algoritmalara sahip yapay zeka destekli ve bulut tabanlı Farmio yazılımı ile yetiştirilen ürünlerin sıcaklık, nem, CO2, pH, ışık gibi değerleri otomatik olarak ölçülerek kontrol ediliyor. Yetiştirilen ürünler yapay zeka ile değerlendirilerek ortam koşulları optimize edilirken üreticiler gerçek zamanlı olarak da bilgilendiriliyor. Bunlara ek olarak, bitki veri deposu ve bitki analizi gibi özelliklerle üreticilerin çok daha verimli bir üretim ve hasat süreci planlama yapmasına olanak sağlanıyor.L'YI AŞTIFarming'in ikinci yatırım turuna Tarvenn liderlik yaparken, Adphorus'un kurucusu Volkan Çağsal, Tolunay Yıldız, EGİAD Melekleri yatırım ağından Frederic Fatih Pagy ve Keiretsu Forum melek yatırımcılarından Figen Korun ve Gamze Sart katıldı. "Farmio" ve "Farmi" isimli ürünleri ile şimdiye kadar 7 farklı ülke ve 24 farklı lokasyonda akıllı topraksız tarım çözümleri sunmayı başaran ForFarming, aldığı yatırımla küresel pazarda önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Yapay zeka destekli yazılım otomasyonu 'Farmio' ile dikey tarım alanlarını ve seraları akıllı hale dönüştüren şirket, bu çözümü ile dünyanın öncü yapay zeka destekli akıllı tarım teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyor.kurucu ortağı Levent Atlas, ikinci yatırım turu sonrası şunları söyledi: "Sağlıklı ve taze ürünlere ulaşımın her geçen gün zorlaştığı günümüzde, yerinde üretim imkânı sunan topraksız tarımın önemi artıyor. Sahip olduğumuz teknoloji ve sunduğumuz çözümlerle kısa sürede Türkiye'nin öncü, çevre bölgelerin lider akıllı topraksız tarım firması haline geldik. Bu durum bizi gururlandırırken bir yandan da sorumluluklarımızı artırıyor. Yeni yatırımımızla dünyanın topraksız tarım teknoloji tedarikçisi olma hedefimize emin adımlarla ilerliyor olacağız. Vizyonumuza ve ekibimize inanan bütün yatırımcılarımıza ve özellikle bizi ilk günden itibaren her konuda destekleyen, bizimle sabahlayan, takım arkadaşımız olan Tarvenn Ventures ekibine ve değerli CEO'su Mustafa Kopuk'a gönülden teşekkür ediyoruz."Yerel üretim pek çok ülkede en çok desteklenen alanlardan biri. Farmi, değişen yaşam tarzına bağlı olarak taze ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları için çözümler sunuyor. Farmi ile sitelerden plazalara, otellerden restoranlara pek çok yerde tüm yıl boyunca üretim mümkün hale geliyor. Taze gıda tüketmek için köylerde yaşama zorunluluğu ortadan kalkıyor. Böylece üretildiği yerde tüketme, sağlıklı ve düşük maliyetle alışveriş olanağı sunuluyor. Üretim sürecinin hiçbir aşamasında zirai ilaçlama yapılmadığı için sağlıklı tüketim ortamı doğuyor. Üretimin her aşamasında insan hatasını ortadan kaldıran üretim imkânı ile yıl boyunca taze ve sağlıklı ürünler sunulmasını sağlıyor. Tam otonom akıllı sistemi ile Farmi, 30'dan fazla bitkinin hiçbir zirai bilgiye ihtiyaç duyulmadan yetiştirilmesine olanak veriyor. Ayrıca özel yazılımı ile tüm bitkilerin üretim planlamasını uzaktan kontrol edebiliyor ve yapay zeka ile gerçekleştirilebiliyor. Farmi çözümüyle sensörler aracılığı ile anlık olarak tüm ortam koşullar ölçümleniyor.