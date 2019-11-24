2020 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte bilgiler

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere her yıl komisyonlar görüşmeler için toplanıyor ve vatandaşların kişisel ihtiyaçlarını ve geçimlerini sağlaması için yeterli olacak bir ücret üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Bu noktada milyonlarca vatandaş 'asgari ücret zammı ne kadar olacak ve 2020 AGİ zammı ne kadar' şeklinde aratma yapıyorlar. Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi. Sabah.com.tr olarak asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.