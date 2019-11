Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Kasım gram, tam ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yoğun ilgi görüyor. Döviz kurlarındaki ani iniş ve çıkışlar sarı metale yoğun ilgiyi arttırıyor. Kapalıçarşı'da gezinen vatandaşlar '' Altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı'dan gelecek son bilgiler, anlık değişimler ve detaylı 25 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları hakkındaki tüm son dakika gelişmelerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 25 KASIM

Güncel altın fiyatları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 25 Kasım gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına bakabilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.787,00

SATIŞ: 1.814,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 267,79

SATIŞ: 267,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 431,24

SATIŞ: 441,01

