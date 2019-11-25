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fiyatları bugün ne kadar? gram, tam ve ne kadar oldu?

Dolar döviz kurunu yakından takip edenler fiyatları son dakika gelişmelerini de araştırıyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilikten doğrudan etkilenen yatırım aracı, son dönemde inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Hal böyle olunca ‘’ bugün ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hafta başında ani iniş çıkışlarıyla yatırımcısının dikkatini çeken sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Ayrıca düğünlerde, nişanlarda da hediye olarak akla gelen ilk nesne altındır. İşte, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve fiyatlarında son durum!

Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:32
Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Kasım gram, tam ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yoğun ilgi görüyor. Döviz kurlarındaki ani iniş ve çıkışlar sarı metale yoğun ilgiyi arttırıyor. Kapalıçarşı'da gezinen vatandaşlar '' Altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı'dan gelecek son bilgiler, anlık değişimler ve detaylı 25 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları hakkındaki tüm son dakika gelişmelerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 25 KASIM

Güncel altın fiyatları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 25 Kasım gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına bakabilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.787,00

SATIŞ: 1.814,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 267,79

SATIŞ: 267,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 431,24

SATIŞ: 441,01

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 267,73

SATIŞ: 267,80

piyasalar
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