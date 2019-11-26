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Ocak zammı 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ yeni yılda ne kadar olacak? İşte yanıtı…

Asgari ücrete Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 400 lira civarında bir zam alan vatandaşlar bu yılki zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere yapılacak maaş artışlarında en büyük etken, 2019 yılının son 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları olacak. 2 Aralık’ta resmi olarak başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri ile yapılacak maaş artışı rakamı belli olacak. Peki, 2020 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 08:03
Ocak asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ yeni yılda ne kadar olacak? İşte yanıtı…

Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl enflasyona bağlı olarak asgari ücrete yaklaşık 400 liralık bir zam gelmişti. Her yıl komisyon Aralık ayında toplanıp görüşmeler gerçekleştiriyor ve vatandaşların kişisel ihtiyaçlarını, geçimlerini sağlayacak bir rakam üzerinde anlaşma sağlıyorlar. Bu noktada milyonlarca vatandaş 'Ocak ve AGİ zammı ne kadar olacak' soruşunun yanıtını araştırıyorlar. Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi. Sabah.com.tr olarak asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

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