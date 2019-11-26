Altın fiyatları son dakika değişimi! 26 Kasım Çeyrek Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte alış ve satış fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşların yakın radarında bulunurken, global piyasada döviz kurlarının iyice güvenilirliğini kaybetmesi ile birlikte yaşanan bu güven kaybını iyi değerlendiren yatırım aracı pek çok yatırımcının birinci tercihi konumunda bulunuyor. Uzun vadede yatırımcıya kazandıracağını neredeyse garanti eden altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise gün içerisinde 'altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 26 Kasım Cuma gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 KASIM GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BURADA!

Gram altın

Alış: 268,53

Satış: 268,57

Yarım altın

Alış: 859,85

Satış: 882,10