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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Haftanın son iş günü güncel gram ve çeyrek ne kadar?

Toplumumuzda en çok araştırılan ve ilgiyle takip edilen konulardan biri de altın fiyatlarıdır. Altın hakkındaki son dakika bilgileri de sabah saatlerinde gelmeye başladı. Kasım ayının son günlerine gelirken gram ve çeyrek ne kadar oldu? Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı’dan gelecek bilgiler doğrultusunda 29 Kasım piyasa tablosu merakla bekleniyor. Ortak hafıza ve değerler kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemli bir objedir. İşte altın fiyatlarındaki son dakika bilgileri…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 07:04
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Haftanın son iş günü güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde arama motoru Google'da en çok araştırılan konu başlıkları arasında kuşkusuz vardır. 29 Kasım Cuma altın fiyatları hakkındaki son dakika değişimlerini, anlık uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Dolar ve eurodan bağımsız olarak en çok birikim yapılan alanlardan biri de altın olarak dikkat çekiyor. Evlerde biriktirilen birikimlerin çoğu da altındır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, yarım, tam, çeyrek, ata ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

29 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

BUGÜN GRAM ALTIN FİYATLARI

özellikle son dönemde fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan sonra eskisinden daha çok talep görüyor. Gram altın artık düğünlere de benzer törenlere de hediye olarak götürülüyor. Bugün gram altın 270,09 TL'den alınırken 270,14 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Haftanın son iş günü güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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