Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Haftanın son iş günü güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde arama motoru Google'da en çok araştırılan konu başlıkları arasında kuşkusuz altın fiyatları vardır. 29 Kasım Cuma altın fiyatları hakkındaki son dakika değişimlerini, anlık uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Dolar ve eurodan bağımsız olarak en çok birikim yapılan alanlardan biri de altın olarak dikkat çekiyor. Evlerde biriktirilen birikimlerin çoğu da altındır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, yarım, tam, çeyrek, ata ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

29 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

BUGÜN GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan sonra eskisinden daha çok talep görüyor. Gram altın artık düğünlere de benzer törenlere de hediye olarak götürülüyor. Bugün gram altın 270,09 TL'den alınırken 270,14 TL'den satılıyor.