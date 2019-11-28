Fikri olan girişimciye topyekûn destek

Para Dergisi tarafından üçüncüsü düzenlenen 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla dün yapıldı. Varank, kamunun girişimcilere neredeyse destek veren tek kurum olduğunu belirterek, özel sektörün de bu alana yönelmesi gerektiğini söyledi.



TEKNOYATIRIM MÜJDESİ

Konuşmasında girişimcilere bir de müjde veren Varank, Teknoyatırım Destek Programı'nı yeniden düzenlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini de KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz. Bugün (dün) itibarıyla çağrıya çıktık. Program sürekli açık olacak. İhtiyaç duyan girişimciler derhal başvurabilirler. Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz. Teknoloji tabanlı girişimlere sermaye desteği sunmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Tech- InvesTR programını hayata geçirdik." Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Özdil, ileri teknoloji üreten 4 bin şirkete bugüne kadar 7.5 milyar lira kredi sağladıklarını söyledi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise Pilot projesi kapsamında 65 girişimcinin mezun olduğunu, 17'sinin yatırım alarak 280 kişiye iş sağladığını anlattı. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, "Zirvenin girişimcilere yeni kapılar açmasını istiyoruz" dedi.





Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ise girişimciliğin gençler için önemli bir kariyer fırsatı olduğunu belirterek, "Cari açık, istihdam ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olması için girişimcilik geliştirilmeli" dedi. Kasapoğlu, Forbes tarafından seçilen 50 girişimciye ödül verdi.

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