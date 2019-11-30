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17.689 sağlık personeli alınacak

’na Başkan Erdoğan’ın onayıyla 17 bin 689 sözleşmeli personel alınıyor. , “Alım sürecini hemen başlatıyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 30.11.2019
17.689 sağlık personeli alınacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınmasına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımının hemen başlatılacağını söyledi. Koca, yazılı açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

7 BİN 525'İ HEMŞİRE
Bakan Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız" ifadelerini kullandı. Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir."
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17.689 sağlık personeli alınacak
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