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değişimi! Gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları 1 Aralık

ile ilgili değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan inişli çıkışlı grafik küresel piyasada Dolar ve Euro’nun yerine altının yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilmesini sağlıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Dünya çapında ekonomistler döviz kurlarının aksine yaşanan siyasi gelişmelerden daha az etkilenen altının daha güvenli bir liman olduğunu işaret ediyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve alış satış fiyatını hazırladık.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 10:04
Altın fiyatları son dakika değişimi! Gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları 1 Aralık

Hafta sonuna giriş yapmamız ile birlikte altın fiyatları ile ilgili değişimler vatandaşlar tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere son dönemde dünya piyasalarında oldukça dengesiz bir grafik çizen döviz kurları güvenilirliğini kaybetmeye başlamış ve yerini altına kaybetmeye başladı. Bu noktada pek çok kişi altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da genel olarak olarak uzun vadeli yatırım eksenli gerçekleştiriliyor. Tam bu yönde, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta içinden bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Kasım ayının son günü itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve anlık değişimleri sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 1 KASIM

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 1 Aralık 2019 Cumartesi gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika değişimi! Gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları 1 Aralık
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