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yaptırmayanlar dikkat! 390 bin lira ödeyebilirsiniz

Trafiğe kayıtlı 23.1 milyon aracın yüzde 22’ye yakını yaptırmıyor. 4 milyondan fazla sürücü yollarda sigortasız dolaşıyor. En büyük sorun ise motosikletler. Trafiğe kayıtlı 3.3 milyon motosikletin yüzde 68’e yakını sigortasız. Sigortasızlığın en yüksek olduğu il ise Şanlıurfa. Şanlıurfa’da araçların neredeyse yarıya yakınının sigortası yok.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 09:52
Zorunlu trafik sigortası yaptırmayanlar dikkat! 390 bin lira ödeyebilirsiniz

Hürriyet'in haberine göre, Rakamlar hem çarpıcı hem de ürkütücü boyutta. Her 10 araçtan 2'si olmadan trafiğe çıkıyor. Motosikletlerin ise yarısından fazlasının sigortası yok.

TÜİK'in açıkladığı eylül sonu verilerine göre toplam motorlu araç sayısı, 23 milyon 132 bin 670. Yine eylül sonu itibariyle trafik sigortalı araç sayısı 18 milyon 245 bin 97 adet. Yani, trafikte 4 milyon 87 bin 573 araç sigortasız dolaşıyor. Bu da toplam araçların yüzde 21.13'nün sigortasız olduğu anlamına geliyor. Peki, hangi araçlarda sigortasızlık oranı yüksek? Mesela, otomobillerde sigortasızlık o kadar yüksek değil. Trafikte 12.5 milyon otomobil var ve bunların yüzde 7'si, 883 bini, sigortasız.

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Zorunlu trafik sigortası yaptırmayanlar dikkat! 390 bin lira ödeyebilirsiniz
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