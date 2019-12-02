Zorunlu trafik sigortası yaptırmayanlar dikkat! 390 bin lira ödeyebilirsiniz

Hürriyet'in haberine göre, Rakamlar hem çarpıcı hem de ürkütücü boyutta. Her 10 araçtan 2'si zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkıyor. Motosikletlerin ise yarısından fazlasının sigortası yok.

TÜİK'in açıkladığı eylül sonu verilerine göre toplam motorlu araç sayısı, 23 milyon 132 bin 670. Yine eylül sonu itibariyle trafik sigortalı araç sayısı 18 milyon 245 bin 97 adet. Yani, trafikte 4 milyon 87 bin 573 araç sigortasız dolaşıyor. Bu da toplam araçların yüzde 21.13'nün sigortasız olduğu anlamına geliyor. Peki, hangi araçlarda sigortasızlık oranı yüksek? Mesela, otomobillerde sigortasızlık o kadar yüksek değil. Trafikte 12.5 milyon otomobil var ve bunların yüzde 7'si, 883 bini, sigortasız.