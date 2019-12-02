Trafik sigortası yaptırmayan sürücüler dikkat! Trafik sigortası yaptırmayan sürücüleri neler bekliyor?

Trafik sigortası olmayan araçlara ceza kesilir mi? Trafik sigortası olmayan araçlara ne kadar ceza kesiliyor? Trafik sigortası olmayan araç kullanan sürücüleri hangi tehlikeler bekliyor? Sigorta Acentaları Birliği Onursal Başkanı Turasan Bağcı, trafik sigortası hakkında detayları ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahipleri ve sürücüleri bekleyen tehlikeleri A Haber canlı yayınında paylaştı.