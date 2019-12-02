Web TV Türkiye Trafik sigortası yaptırmayan sürücüler dikkat! Trafik sigortası yaptırmayan sürücüleri neler bekliyor?

Trafik sigortası yaptırmayan sürücüler dikkat! Trafik sigortası yaptırmayan sürücüleri neler bekliyor?

02.12.2019 | 16:39

Trafik sigortası olmayan araçlara ceza kesilir mi? Trafik sigortası olmayan araçlara ne kadar ceza kesiliyor? Trafik sigortası olmayan araç kullanan sürücüleri hangi tehlikeler bekliyor? Sigorta Acentaları Birliği Onursal Başkanı Turasan Bağcı, trafik sigortası hakkında detayları ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahipleri ve sürücüleri bekleyen tehlikeleri A Haber canlı yayınında paylaştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:56
Trafik sigortası yaptırmayan sürücüler dikkat! Trafik sigortası yaptırmayan sürücüleri neler bekliyor? 02.12.2019 | 16:39
08:02
Emekli Kurmay Albay Tokmakoğlu: "Bu anlaşma Doğu Akdeniz'de barışçıl bir çözüme gitmek için avantaj sağlıyor" 02.12.2019 | 16:20
01:35
İşte Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımız 02.12.2019 | 15:19
00:31
Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor! 02.12.2019 | 15:19
07:13
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 02.12.2019 | 14:44
06:32
Kasım ayı ihracat verileri açıklandı 02.12.2019 | 12:44
02:38
Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması 02.12.2019 | 12:11
00:59
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ayşe Tuba Arslan cinayeti açıklaması 02.12.2019 | 11:40
14:37
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkaldı 02.12.2019 | 11:44
02:14
Başkan  Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için yarın Londra’ya gidiyor 02.12.2019 | 10:46
09:22
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı! 02.12.2019 | 10:16
16:47
Haftanın ekonomi gündemi... (2 Aralık 2019 Pazartesi) 02.12.2019 | 10:00
00:45
Öğrencilere müjde... KYK borçları yapılandırılacak! 02.12.2019 | 09:52
01:52
CHP'de kriz derinleşiyor! İnce'nin "çete" dediği isimler kim? 01.12.2019 | 20:27
05:10
Abdurrahman Şimşek: "Yakın zamanda bu isimler yakalanıp Türkiye'ye getirilebilir" 01.12.2019 | 12:10
00:45
Kimse Bilmez 24. son bölüm ikinci fragmanı izle! 01.12.2019 | 11:24
03:03
Bakan Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması 01.12.2019 | 11:06
01:29
Kış lastiği takmayanlara ceza 01.12.2019 | 10:41
05:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi proje TANAP'ta Avrupa'ya ilk gaz akışını başlattı 30.11.2019 | 15:24
17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TANAP Projesi Avrupa Bağlantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar 30.11.2019 | 15:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN