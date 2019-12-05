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Haberi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 Ocak ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Türkiye’de milyonlarca çalışan heyecanla Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı için beklemeye koyuldu. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 2020 toplantıları geçtiğimiz gün başladı. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş yaşanan gelişmelerini de yakın takibe almış bulunuyorlar. Hatırlanacağı üzere daha önce Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili, ‘Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz.’ demişti. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 Ocak Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak bu konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırlarken, haberimizin içerisinden detayları öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.12.2019 08:09
Son Dakika Haberi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 Ocak Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla açıklanmasını beklediği zammı ile ilgili görüşmeler sürüyor. Tespit komisyonu yeni asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerince toplandı. Türkiye'de 7 milyondan kişiyi etkileyecek olan asgari ücret zammı yeni yılda ne kadar olacak? Konuyla ilgili Bakan Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuş ve işçinin haklarının göz önünde bulundurulacağını belirtmişti. Selçuk, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz.' dedi. Peki, Ocak 2020 ? Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam yapılacak? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? 2020 OCAK ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI…

Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili gelişmelerini haberimizin içerisinden bulabilir, son açıklamaları gözlemleyebilirsiniz…

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