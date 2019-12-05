Son Dakika Haberi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 Ocak Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla açıklanmasını beklediği asgari ücret zammı ile ilgili görüşmeler sürüyor. Tespit komisyonu yeni asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerince toplandı. Türkiye'de 7 milyondan kişiyi etkileyecek olan asgari ücret zammı yeni yılda ne kadar olacak? Konuyla ilgili Bakan Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuş ve işçinin haklarının göz önünde bulundurulacağını belirtmişti. Selçuk, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz.' dedi. Peki, Ocak 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam yapılacak? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? 2020 OCAK ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI…

Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden bulabilir, son açıklamaları gözlemleyebilirsiniz…