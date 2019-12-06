Altın fiyatları son dakika değişimi: Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 Aralık 2019

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son iş gününde yatırımlarına yön vermek isteyen vatandaşlar uzun vadede en karlı yatırım aracı olan altın ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını 1.819,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 273,00 liradan işlem gördü. Küresel piyasada altın, son dönemde döviz kurlarının çizdiği dengesiz grafik nedeniyle ekonomistlerin en güvendiği yatırım aracı olarak gözlemleniyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Serbest piyasada canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları haberimizin içerisinde. İşte 6 Aralık 2019 Cuma altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 6 KASIM 2019 CUMA ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini ve anlık değişimleri haberimizin içerisinden takip edebilir, yatırımlarınıza yön verebilirsiniz…