Esnafın maliyetini düşürecek sistem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışında esnafa verdiği "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafımızın maliyetlerini düşürecek bir sistem üzerinde çalıştık ve Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk" müjdesinin ayrıntıları belli olmaya başladı.

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı'na sunulan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda belirlenen adımlarla hem milyonlarca esnafı korumaya alacak hem de kooperatifler ekonomik kalkınma ve istihdama da katkı sağlayacak.



300 YER İNCELENDİ

Dünyada 1 milyar kişinin ortak olduğu 750 bine yakın kooperatif küresel şirketlere oranla yüzde 20 daha fazla istihdam yaratıyor. Yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık işlem yapan 300 büyük kooperatifin işleyişi de incelenerek hazırlanan eylem planı ile kooperatiflerin finansal destek almasının önü açılıyor.

Üretici örgütlerinin güçlenmesi sağlanırken, yasal düzenleme ile kooperatiflerin profesyonelce yönetilip, denetlenebilir bir yapıya kavuşması için altyapı oluşturulacak. Kooperatifler sadece aldıkları değil işleyerek piyasaya verdikleri ürünler için de vergisel avantajlardan yararlanabilecek.



EKİPMAN DESTEĞİ

Kooperatiflerin makine ve ekipman alımı, nitelikli personel istihdamı, demirbaş alımları ile tanıtım amaçlı giderleri sübvansiyonlu kredi olarak desteklenecek. Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika'da olduğu gibi sosyal kooperatiflerin kurulması da desteklenecek.

Yaşlılar, çocuklar için bakım hizmeti veren kooperatiflerin yanı sıra göçmen, engelliler gibi dezavantajı grupların çalışma hayatına kazandırılması için faaliyet gösteren kooperatifler kurulacak.

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