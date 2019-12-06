Spekülasyona geçit vermeyecek

Geçen yılki kur saldırısının ardından swaptan zorunlu karşılık oranlarına, repo ihalelerinden rezerv opsiyonlarına kadar attığı adımlarla piyasalarda tansiyonun düşmesine önemli bir katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'de de kurda spekülatif ataklara izin vermeyecek. Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda, önümüzdeki yıla ilişkin önemli mesajlar yer aldı.

TCMB 2020 para ve kur politikası açıklandı

KAYITSIZ KALINMAYACAK

Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefinin bulunmadığına dikkat çekilen raporda, buna karşılık, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması, fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi, finansal istikrara dair risk oluşturması halinde kayıtsız kalınmayacağına vurgu yapıldı. Bu tür durumlarda sahip olunan araçlarla gerekli tepki verilecek.

Merkez Bankası döviz piyasalarının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve rezervlerinin etkin kullanımı esasıyla ilgili araçları kullanmaya devam edecek.



TEMEL HEDEF FİYAT İSTİKRARI

Merkez Bankası, fiyat istikrarının sağlanması için eldeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacak. Banka, fiyat istikrarını tamamlayıcı bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edeceğini, enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan "veri odaklı bir yaklaşım" ile hareket edeceğini açıkladı.



ENFLASYON HEDEFİ KORUNUYOR

Hükümetle varılan mutabakatla uyumlu olarak enflasyonda yüzde 5 hedefi korundu. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacak. Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunuyor.



REZERVLER ARTIRILACAK

Merkez Bankası bu yıl olduğu gibi 2020'de de bankaların TL ve döviz likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla piyasa şartları gereğince dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir rol oynamaya devam edecek. Raporda, piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezervleri artırma politikası sürdürülecek. Gelecek yıl bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Gelecek yıl zorunlu karşılık uygulamasının temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek bir şekilde kullanmaya devam edecek. Merkez Bankası nezdindeki döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkânı sağlanmaya devam edilecek. 2020 yılında reeskont kredilerinin Merkez Bankası döviz rezervlerine katkısının, 26 milyar dolar civarında olacak.



FAİZ İÇİN 12 TOPLANTI

Faiz kararının verildiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı. PPK, bu yılın son toplantısını 12 Aralık'ta, 2020'nin ilk toplantısını ise 16 Ocak'ta yapacak. PPK'nın, önümüzdeki hafta faizi 100-200 baz puan arasında indirmesi bekleniyor. Merkez Bankası başkanlığına Murat Uysal'ın atanmasının ardından gerçekleştirilen 3 PPK toplantısında faiz 10 puan düşürülerek yüzde 24'ten 14'e indirilmişti.