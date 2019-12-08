Kamu enerjide tasarruf edecek

Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzenlenen 'İstişare Toplantısı' sektörün oyuncularını bir araya getirdi. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamunun enerji verimliliği konusunda topluma örnek olacağını söyledi. Kamunun yıllık elektrik giderinin 6 milyar TL olduğunu belirten Dönmez, şöyle konuştu: "Yüzde 40'a varan yani 2.4 milyar TL'lik bir enerji tasarruf potansiyeli söz konusu. Bu potansiyelin gerçekleşmesi için Enerji Performans Sözleşmeleri'ni devreye alacağız. Bu sözleşmelerle kamu idarelerinin maliyetlerini, sağladıkları tasarruflar karşılayacak. 15 yıla kadar uzun dönemli sözleşme yapabilme imkânı getirildi. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri kurumlarda etütlerini yapacak ve uygulanacak verimlilik önlemlerini belirleyecek."



EVE VERİMLİLİK GELDİ

Doğalgaz dağıtım sektörü için yaptırdıkları anketi anlatan Dönmez, "Son 1 yıl içinde evinde enerji verimliliği uygulaması yapanlarının oranının yüzde 40'a kadar yükseldiğini görüyoruz" dedi. Dönmez, enerji verimliliğinin finansmanı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde Dünya Bankası ile 200 milyon dolar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile de 50 milyon euroluk bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ayrıca, enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırmak için de "Aklınla Verimli Yaşa" sloganıyla kampanya başlatıldı.



İSTİHDAM DA SAĞLAYACAK

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın da enerji verimliliğine geçen yıl dünya çapında 234 milyar dolar yatırım yapıldığını ve bu sektördeki yatırımların enerji üretim yatırımlarıyla neredeyse eşit seviyeye geldiğini dile getirdi. Türkiye'nin her yıl 700 binin üzerinde gence yeni iş imkanı oluşturması gerektiğine dikkati çeken Kalsın, enerji verimliliğinin kalifiye gençlerin iş hayatına atılmasını sağlayarak istihdam oluşturacak yeni ve önemli bir sektör olduğunu söyledi.



EYLEM PLANI İÇİN KURUL

Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu.

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