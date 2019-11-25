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2019'da dünyanın en çok rezervlerine sahip ülkeler belli oldu! kaçıncı sırada?

Dünyanın en önemli hammadesi olan hangi ülkelerde ne kadar var? Birçok alanda ve üründe hammadde olarak kullanılan petrolün en fazla bulunduğu ülkeler belli oldu. Veri kaynağı Knoema ülkelerin 2019 yılındaki petrol rezervlerini açıkladı. Yayınlanan raporda 190 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında 'de bulunuyor. Açıklanan veriler petrol rezervlerinin günlük ve 2019'un 3. ayını kapsayacak şekilde hazırlandı. İşte petrol rezervi en çok olan ülkeler...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:54
2019'da dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyadaki en önemli hammadde olan hangi ülkelerde ne kadar rezerv bulunuyor? Dünyadaki petrol rezervlerine sahip ülkeler açıklandı. 'nin sıralaması da belli oldu. İşte o ülkeler...

2019'da dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

21- Kolombiya

Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 885.00

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2019'da dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

20- Oman

Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 970.00

2019'da dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

19- Birleşik Krallık

Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,117.00

2019'da dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

18- Libya

Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,180.00

2019'da dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

17- Algeria

Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,290.00

2019'da dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

16- Norveç

Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,417.00

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