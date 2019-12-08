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Memur ve memur emekli maaşları 2020'de ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşlarına gelecek belli oldu mu?

Yeni yılda milyonlarca vatandaşın maaşına gelecek. Memur ve memur emeklisi maaşları yeni yılda ne kadar artacak? Açıklanan rakamları zam oranlarını da netleştirecek. Kasım ayı enflasyonu açıklandıktan sonra memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar konusunda da tahminler netleşmeye başladı. Ayrıca SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı da netleşiyor. İşte memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak olan tahmini zam oranları...

Giriş Tarihi: 8.12.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 17:46
Memur ve memur emekli maaşları 2020'de ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam belli oldu mu?

Yeni yılda maaşlara ne kadar yapılacağı büyük merakla bekleniyor. Milyonlarca vatandaş maaşlara yapılacak zam oranına odaklandı. Peki yeni yılda memur ve memur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar ne zam alacak?

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni yılda zamlı maaşlarına ne kadar oranda zam yapılacağını merak ediyor. Açıklanan rakamlarına göre şimdiden yeni zamlı maaşlar için yüzde 0.71'lik bir enflasyon farkı ortaya çıktı. Yapılan değerlendirmelere göre 2020 yılında en düşük memur maaşı 2640 liraya çıkacak. İşte memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak tahmini zamlar ve maaşlar.

İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları...

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Memur ve memur emekli maaşları 2020'de ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam belli oldu mu?
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