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son dakika hareketliliği sonrası ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? | Alış satış fiyatı 11 Aralık

Güncel piyasalarda bir yükseliş yaşanırken, altın fiyatlarına yönelik son dakika hareketliliği gerçekleşmeye de devam ediyor. Bu doğrultuda, güncel bilgisi hafta ortasında da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç TL? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile beraber 11 Aralık 2019 Çarşamba bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:27
Altın fiyatları son dakika hareketliliği sonrası ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? | Alış satış fiyatı 11 Aralık

Piyasalar için haftanın üçüncü işlem günü yaşanırken, hafta ortası itibari ile de yükseliş içerisinde. Öyle ki, bu sarı metalin durumu ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sıralarda yer ediniyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım eksenli yapılıyor. Tam bu yönde, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Aralık ortası itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 11 Aralık 2019 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 11 Aralık 2019 Çarşamba gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği sonrası ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? | Alış satış fiyatı 11 Aralık
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