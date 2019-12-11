Altın fiyatları son dakika hareketliliği sonrası ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? | Alış satış fiyatı 11 Aralık

Piyasalar için haftanın üçüncü işlem günü yaşanırken, hafta ortası itibari ile de altın fiyatları yükseliş içerisinde. Öyle ki, bu sarı metalin durumu ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sıralarda yer ediniyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım eksenli yapılıyor. Tam bu yönde, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Aralık ortası itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 11 Aralık 2019 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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