En büyük 10 ekonomiden biri olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. 2002'den bu yana Türkiye ekonomisinin en başarılı olunan alanlarından birinin bütçe performansı olduğunu söyleyen Albayrak şunları kaydetti:Sıkı mali politikalar ve bütçe disiplini ile birlikte her alanda toplumsal refahın ve gelişmenin taşıyıcısı olan önemli yatırımlar hayata geçirilmiştir. 2020'li yıllara girerken aynı disiplini koruyarak, yeni hükümet sisteminin idari anlamda sağladığı avantajlarla birlikte yarının büyük ve güçlü Türkiye ekonomisini inşa etmek üzere yeni bir ruh ve anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bu anlayışla, önümüzdeki on yılların ekonomik altyapısını oluşturacağız.Bugün, küresel ticaret ve finans sisteminin büyük bir türbülanstan geçtiği, belirsizliklerin her geçen gün daha da arttığı bir dönemde, Türkiye son 6 yıldır, içeriden ve dışardan çok faklı saldırılara maruz kaldı.Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tüm kazanımların kurumsallaşacağı ve yeni hedeflere daha hızlı, daha emin, daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir yola girdik.Dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefliyorsak, enflasyonu kalıcı olarak yüzde 5'in altına indirmek zorundayız. Bu kapsamda para politikalarımız ile maliye politikalarımız arasında güçlü bir uyumu tesis ettik. Geçtiğimiz yıldan bu yana enflasyonda önemli derecede iyileşme kaydettik. Yapısal reformlarla, enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdürecek ve enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede, Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8.5'e, Program dönemi sonunda ise yüzde 4.9'a düşmesini hedefliyoruz.Emeklilik sisteminin reforme edilmesini oldukça önemli görüyoruz. Tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomimiz daha güçlü hale gelecek. Finansman alanında bir diğer stratejik aracımız Varlık Fonu olacak. TVF, 2023'te 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak.Yargı reformu ile iş ortamını daha da iyileştireceğiz. İnançlıyız, çünkü bu milletin inandığı zaman neleri başarabildiğine defalarca şahit olduk. İnançlıyız, çünkü ülkemizin insan kaynağının ve potansiyelinin farkındayız. Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz.Bakan Albayrak, ekonomiyi eleştirenler için terörist ifadesi kullanmadığını belirtmesine rağmen, muhalefet tarafından çok tehlikeli bir manipülasyon yapıldığını da kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Yiğidi öldürelim ama hakkını verelim, bütün ekonomik saldırılara karşı takdire şayan mücadele edip sonuç alan Bakan Albayrak ve ekonomi bürokratlarını tebrik ediyorum" dedi.