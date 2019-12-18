Ucuz konuta 24 saat başvuru imkânı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin dar gelirliler için başlattığı 81 ildeki ucuz konut kampanyası için yeni bir kolaylık daha getirildi. Bundan böyle vatandaşların, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurmak için banka şubesine gitmelerine gerek kalmayacak.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, TOKİ, Türksat ve Ziraat Bankası ortak çalışmasıyla 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Yeni sistemle vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden e-devlet üzerinden 24 saat başvuru yapılabilecek. Uygulama, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.e-Devlet'ten başvuru işlemlerinde başvuru sahibi; e-devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabiliyor. Başvuru ekranında, bilgilendirme ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer alıyor.e-Devlet üzerinden yapılan başvurunun tamamlanması için Ziraat Bankası'ndan SMS ile başvuru sahibine iletilen hesap numarasına bir bedel yatırılıyor. Başvuru durumu e-Devlet Başvuru Listesi ekranından izlenebiliyor.e-Devlet sürecinden yapılan başvurular da TOKİ tarafından değerlendirilecek, başvuru şartlarını taşıması halinde hak sahibi belirleme kurası sonrasında ödeme süreci başlayacak. e-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşların PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ve T.C. Kimlik numaralı kimlikleriyle almaları gerek.Dün Ziraat Bankası'ndan alınan verilere göre, ucuz konut projesine başvuru sayısı 50 bini geçti. Başvuruların yüzde 30'unun e-Devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi.Sosyal konut projesine başvuracak vatandaşlarda aranan şartlar şunlar:* T.C. vatandaşı olmak,* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,* TOKİ'den Konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresi'nden Konut kredisi kullanmamış olmak,* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,* Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nın üstünde olmamak.