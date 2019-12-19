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değişimi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dengesiz grafik nedeniyle, yatırımcılar altını en güvenilir liman olarak görmeye başladılar. Uzun vadede kar ettirme oranının çok yüksek olması nedeniyle hem dünya piyasaları, hem ülkemiz piyasalarındaki yatırımcılar bu noktada altını daha tercih ediyorlar. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 19 Aralık 2019 Perşembe gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 08:20
Altın fiyatları son dakika değişimi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Son dönemde dünya piyasalarında döviz kurlarının güvenilirliğini yitirmesinden dolayı, altın bu noktada yatırımcılar ve uzmanlar tarafından bir numaralı tercih olarak görülüyor. Uzun vadede kar ettirme oranının oldukça yüksek olması yatırımcıları altına çeken en önemli etkenlerinden başında geliyor. Peki, altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte 19 Aralık Perşembe gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

19 ARALIK PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz…

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Altın fiyatları son dakika değişimi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
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