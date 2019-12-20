Global Exchange'den yapılan açıklamaya göre, 1996 yılında İspanya'da kurulan Global Exchange, aradan geçen 23 senede 5 kıta ve 22 ülkede, 55'ten fazla uluslararası havalimanında bulunan 300'ün üzerinde şubesiyle döviz değişim hizmetleri sunarak sektörünün lider firmalarından biri oldu.

Türkiye'deki faaliyetlerine 2017'nin aralık ayında Antalya Havalimanı'nda başlayan Global Exchange, nisan ayı itibarıyla tam kapasite hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda 41 adet şubesiyle döviz değişim hizmetleri sunmaya başladı.

"İSTANBUL MUAZZAM BİR KONUMA SAHİP"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Exchange Kurucusu ve Başkanı Isidoro Alanis, İstanbul Havalimanı'ndaki faaliyetlerinin oldukça umut verici olduğunu belirterek, İstanbul Havalimanı'nın çok doğru bir yatırım kararı olduğunu ve buradan aldıkları cesaretle Türkiye'deki yatırımlarını artıracaklarını kaydetti.

Faaliyet gösterdikleri diğer havalimanlarıyla karşılaştırıldığında, tek bir havalimanında en çok şubeye İstanbul Havalimanı bünyesindeki 41 adet şubesiyle sahip olduklarını aktaran Alanis, İstanbul'un doğu ile batı arasında muazzam bir konuma sahip olduğunu aktardı.

Alanis, İstanbul Havalimanı'nın 3 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 300 destinasyona sahip olduğunu ifade ederek, İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu bölgenin en önemli merkezi olduğunu bildirdi.

Isidoro Alanis, Global Exchange'in çağın gerekliliklerini yerine getiren, işinin merkezine çalışanlarını ve müşterilerini konumlamış, güvenilir, samimi, uluslararası yönetim ilkelerini benimsemiş, güçlü adımlarla geleceğe yol alan, dinamik ve profesyonel bir marka olduğunu ifade ederek, "İstanbul'u çok önemsiyoruz. İstanbul Havalimanı'ndaki performansımız umut verici. İstanbul muazzam bir konuma sahip. İstanbul Havalimanı küresel merkez oldu. Bu yüzden de Türkiye'de yeni yatırımlarla ilgilenmeye başladık. Ayrıca havalimanı inşaatının 42 ay gibi rekor bir sürede bitirilmiş olması ve 'Büyük Göç' olarak nitelendirilen taşınma sürecinin tek bir aksaklık yaşanmadan planlanandan 12 saat önce, tam 33 saatte tamamlanmış olması da Global Exchange olarak ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu bize gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SADECE PARA DEĞİL, AYNI ZAMANDA KÜLTÜR DEĞİŞİMİ YAPIYORUZ"

Global Exchange Türkiye Genel Müdürü Ibrahim Sader ise nisan ayından bugüne İstanbul Havalimanı'nda 250 binden fazla uçuş gerçekleştiğini ve 50 milyona yakın yolcunun seyahatlerinde İstanbul Havalimanı'nı tercih ettiğini hatırlatırken böylesi önemli konuma sahip bir havalimanında hizmet vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sader şunları kaydetti:

"Global Exchange ailesi olarak İstanbul Havalimanı'nda 300'den fazla çalışanımızla 7 gün 24 saat boyunca müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermek ve Türk misafirperverliğini en iyi biçimde müşterilerimize sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın pek çok farklı coğrafyasından Türkiye'ye gelen müşterilerimize hizmet verirken, sadece para değil aynı zamanda kültür değişimi de yapıyoruz. Bizim bir idealimiz var, kurumumuzu var eden müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini her gün biraz daha yukarı taşımak.

Bugüne kadar, 150'nin üzerinde farklı ülkeden İstanbul Havalimanı'na gelen turistlere, 51 ayrı para biriminde en nitelikli hizmeti sağladık. Yenilikçi çalışmalarımız artarak devam edecek ve müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmayı sürdüreceğiz. Türkiye, zengin kültürü ve tarihi ile Global Exchange için çok önemli bir ülke. Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmak ve burada daha güçlü bağlar kurmak istiyoruz".