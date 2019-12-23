İstanbul Havalimanı’nda sigara operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Havalimanı'nda yılın 11 ayında yapılan kontrollerde Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen piyasa değeri toplam 5 milyon 43 bin lira olan elektronik sigara, sigara ve sigara tütünü yakalandı. Havalimanı gümrük ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda 1 1 Şubat -20 Aralık 2019 tarihleri arasında değeri 3 milyon 202 bin 844 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara, 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü yakalandı. Aynı dönemde piyasa değeri bir milyon 840 bin 395 lira olan 19 bin 953 paket sigara ve 362 bin 665 kilogram tütün ele geçirildi. İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı alanlardaki sigara denetimleri de sürüyor. Terminal içinde polis ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında kapalı alanlarda sigara içtiği tespit edilen personele idari para cezası uygulandı. ŞU ana kadar yapılan toplam 40 denetimde 33 kişiye cezası uygulandı. Havalimanında bulunan yolcular ve personeller için toplam 21 sigara içme alanı bulunuyor. Sigara içmek isteyenlerin bu alanları kullanması gerekiyor.