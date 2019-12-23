Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları 24 Aralık Salı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından sıkça takip edilen konular arasında yer alıyor. Döviz kurları son dönemde çizdiği dengesiz grafikler nedeniyle popülerliğini altına kaptırdı. Bu noktada pek çok ekonomi uzmanı altının uzun vadede daha iyi kazandıran bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor. Hal böyleyken gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırlarken, 24 Aralık altın fiyatlarını haberimizin içerisinde listeledik…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 24 ARALIK